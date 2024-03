Som vi vet kan mange irritere seg over både lyden og eksosen som snøscootere står bak, mens hytteeiere noen ganger hisser seg opp over at stillheten blir brutt. Men hva nå når snøscootere er blitt stillegående?

– Den første helelektriske Lynx-snøscooteren som kommer på markedet blir produsert i Rovaniemi i Finland, sier Vegard Jacobsen.

EL-SCOOTER: Vegard Jacobsen viser stolt fra deres første scootermodell som er helelektrisk. Foto: Morten Hagen

EL-MOTOR: Vegard Jacobsen viser fram elmotoren. Foto: Morten Hagen

Testet prototyp på Svalbard

Han forteller at produsenten har testet snøscooteren i flere år, både i Rovaniemi, Svalbard, Åre og i nasjonalparken i Yellowstone i USA. De har hatt gode resultater, og med det settes produksjonen i gang.

– Det første året er scooterne tiltenkt til utleie og turkjøring. I tillegg skal organisasjoner få mulighet til å kjøpe dem. Utviklingen går for og vi regner med at det raskt vil komme flere modeller som er tiltenkt personmarkedet, sier Jacobsen.

Forhandleren ser fram til å kunne tilby en el-snøscooter der ytelse er ivaretatt, samtidig som det blir mulig å ta hensyn til klima og miljø.

– På godt vedlikeholdte løyper har den elektriske snøscooteren en rekkevidde på opptil 50 kilometer. Lading fra 10–80 prosent, tar 90 minutter, sier Jacobsen.

SNØSCOOTER: Roar Jacobsen stilte ut over 20 neste års scootermodeller. Foto: Morten Hagen

Like stille som en skigåer

Jacobsen testkjører scooteren fem-seks meter for Harstad Tidende, og det var helt stille. En skigåer i lysløypa lager omentrent mye støy som en el-snøscooteren gjør.

– Tror du det kan bli scooterløyper nå?

– Vi håper det. Argumentet mot snøscooter i Norge har vært støy. Med det er jo borte nå, sier han med et smil.

Vintersafarier med elektriske snøscootere er marked for turister og andre som ikke går på ski. I finske Rovaniemi tilbyr de vintersafarier med elektriske snøscootere allerede.

– Vi har noen interessert, og jobber med å få noen forhåndsbestillinger, sier Jacobsen.

Hvert år er R. Jacobsen med på forhandlerens road show. Også under årets visning kunne daglig leder Roar Jacobsen bekrefte at han hadde fått noen salg notert på blokka.

– Vi har hatt et bra scooter salg til nå i sesongen. Det vi gjør nå legger grunnlaget for neste år. Derfor er det fint å få vist fram en god del av sortimentet til publikum, sier Jacobsen.