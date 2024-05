Ifølge HR-rådgiver Torill Helene Larsen har Evenes kommune i mange år slitt med å få barnehagelærere med godkjent utdanning. Dette har resultert i at barnehagene har hatt en stor andel av pedagogiske ledere som er konstituerte og dermed må ha dispensasjon fra utdanningskravet.

Evenes kommune har ønsket å snu utviklingen gjennom ulike tiltak som forankres administrativt og politisk. Av den grunn er en ny tiltakspakke for å rekruttere og beholde barnehagelærere vedtatt.

De lokker nå med et signeringstilbud på 50.000 kroner og et tillegg for pedagogiske ledere på 30.000 kroner.

– Like viktig er det å beholde barnehagelærere, og her kan kommunen tilby 30.000 kroner i pedagogisk leder-tillegg, funksjonstillegg på ekstraoppgaver, tilrettelegging for videreutdanning og kompetansehevingsdager, sier Larsen i en pressemelding.

Kommunen har utlyst to stillinger, og målet er å fylle disse.

– Vi håper og tror at flotte personer kan søke hos oss. Vi fikk ingen søkere sist, og vi, som andre kommuner, sliter med å få tak i folk, sier Larsen.

Evenes kommune har god erfaring med ulike tiltakspakken. Larsen er optimistisk:

– Vi har stor tro på pakken og at folk søker til oss. Vi ønsker alle søkere hjertelig velkommen, sier Larsen.

Er du student og studerer til barnehagelærer, kan du også søke om stipend etter halvgått studieløp på 50.000 kroner.

– I tillegg kan de som allerede er ansatt i barnehagen, søke om stipend til grunnutdanning for å ta barnehagelærerutdanning med 30.000 kroner per år, maks 120.000 kroner for hele utdanningsløpet, sier Larsen.