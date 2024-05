Det skriver de i ei pressemelding tirsdag.

– Andøya har ei viktig rolle for nasjonal trygghet, alliert forsvar og teknologisk utvikling. Den økende militærstrategiske betydninga for Norge og NATO krever at vi fremdeles har bemannet vakthold, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i pressemeldinga.

Da Forsvarets virksomhet ble vedtatt avviklet på Andøya var det forespeilet at vaktholdet skulle avsluttes andre halvår 2024.

– Sp/Ap-regjeringa har store ambisjoner for Andøya og vil holde fram utviklinga av Andøya. Forsvaret skal delta i verdiskapinga innen teknologi og romsatsing, i tillegg til å forberede mottak og støtte tidvis opp under trening av allierte luftstyrker på Andøya, sier forsvarsministeren.

Videreføres på omtrent samme nivå

Til VOL påpeker Gram at det allerede er kjent at det militære vaktholdet ved flystasjonen skal videreføres, men at pengene like fullt må bevilges.

– Vi følger opp og fortsetter satsinga. Planene var at bemannet vakthold skulle avsluttes til sommeren, så har vi jobba med de framtidige behovene på Andøya og konkludert med at det er grunnlag for betydelig ny aktivitet framover og behov for fortsatt bemannet vakthold, forteller forsvarsministeren.

– Det har vi kommunisert og legger nå inn penger for å finansiere dette videre fra sommeren og ut året. Selvfølgelig vil det komme nye budsjetter som tar det videre deretter.

Ifølge Gram skal vaktholdet videreføres på omtrent det samme nivået som i dag.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier til VOL at vaktholdet skal videreføres på omtrent samme nivå som i dag. Foto: Margrethe Nermark / Harstad Tidende

Investerer sammen med NATO

Regjeringa mener Andøya har et av de beste skytefeltene i Europa, og etablerer Forsvarets øvings- og utviklingsavdeling Andøya for å teste og utvikle nye kapasiteter. Avdelinga skal legge til rette for både norsk og alliert øvings- og utviklingsaktivitet.

Norge har stort behov for luftmilitær mottakskapasitet og egnede øvings- og treningsarenaer for allierte, skriver de.

– Vi vil investere i infrastrukturen på flystasjonen sammen med NATO, og øke kapasiteten for å støtte opp under trening i fredstid. For å legge til rette for satsinga vil Forsvaret også utvikle samarbeid med Avinor og andre sivile aktører, sier Gram i pressemeldinga.

– Understreker behovet

Forsvarets base på Andøya vil bli base for ei ny langtrekkende droneavdeling i Forsvaret og et framtidig kompetansesenter for drift av ubemanna luftplattformer.

Samtidig er Forsvaret i prosess med å avstå areal nær Andenes for å muliggjøre utvikling av sivil romrelatert industriutvikling, skriver regjeringa avslutningsvis.

Gram sier til VOL at de har fremmet store, konkrete ambisjoner for Andøya i sluttforhandlingene for ny langtidsplan for forsvarssektoren i Stortinget.

– Det gjelder både dronesenter og alt det vi allerede har satt i gang når det gjelder romvirksomhet for militær bruk. Alt dette understreker behovet for at vi har god sikring og bemannet vakthold, sier Gram.