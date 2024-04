– Formålet til Sør-Troms Museum er å vekke interessen for og spre kunnskap om kulturhistorien vår. Det synes jeg er veldig spennende. Å ta vare på den, og ikke minst formidle den. Der har vi mye å gå på, sier den nyvalgte styrelederen.

Dons-Hansen har vært styremedlem de siste fire årene og ble mandag foreslått som ny styreleder. Det sa hun ja til.

– Det som blir viktig for meg som styreleder er å ha et ryddig og oversiktlig styrearbeid og styreform - og å jobbe enda hardere med de strategiske satsingene til Sør-Troms Museum. Der er Outsider Art nummer en av den satsinga, sier Dons-Hansen.

Sør-Troms Museum ønsker å få etablert et nytt bygg, et visningssenter for Outsider Art i Kvæfjord.

– I tillegg ønsker vi å ha en «teaser» i Harstad, kanskje i form av et utstillingssted i mindre format. Og så er det den evige kampen om å få Anna Rogde fast inn på statsbudsjettet. Det vil fortsatt være et viktig arbeid for oss i styret.

Sør-Troms Museum forvalter kulturminner i seks kommuner i Sør-Troms: Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Ibestad, Lavangen og Salangen. Sør-Troms Museum består av små og store museer med til sammen 18 attraksjoner.