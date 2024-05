– Det er kort og godt en sensasjon, sier daglig leder Webjørn Landmark ved Ishavsmuseet Aarvak i en pressemelding som ble sendt ut mandag.

Det var i oktober i fjor at den islandske tråleren «Videy» fikk restene av et skipsvrak i trålen. Funnet ble sendt til Ishavsmuseet Aarvak på Brandal, ved Ålesund.

Siden da har museet og dets samarbeidspartnere jobbet med å identifisere skuta.

I begynnelsen av april 1952 var det flere norske skuter som befant seg på Vestisen, et område utenfor Grønlands østkyst.

Blant dem var de fem norske selfangstskutene: «Brattind», «Ringsel», og «Vårglimt» fra Troms, samt «Buskø» og «Pels» fra Sunnmøre.

TROMSØ: Skipet «Brattind» ble bygd i 1891, og ble i 1951 overtatt av Erling Corn Pettersen, forretningsmannen fra Tromsø. Den gjennomgikk ombygging på Finnsnes i 1951/1952. Foto: Ukjent

Plutselig havnet skipene midt i en av de fryktede påskestormene som området var kjent for.

«Hallo Pels, hallo Buskø, hallo Brattind, hallo Ringsel, hallo Vårglimt, Flemsøy kallar. Eg er bekymra for dokke. Ver snille og svar meg på radioen så sant dokke kan».

Det var meldingen skipper Karl J. Brandal på skipet «Flemsøy» fra Molde sendte ut den 7. april.

På denne tiden hadde skipene kjempet mot stormen i seks dager. Mannskapet på «Flemsøy» hadde selv så vidt kommet seg unna, men det sto verre til med de fem andre skipene.

79 mann mistet livet, og skipene deres ble aldri funnet.

Før nå.

– Det er et svært sjeldent funn, og at det viser seg å være fra 1952-katastrofen er svært gripende, sier Landmark i pressemeldingen.

NYTT: Like før de bega seg ut i 1952, hadde «Brattind» blitt utstyrt med nytt ror. Dette dukket også opp i den islandske trålen i fjor. Foto: Privat

Vrakrestene er det første funnet som er gjort etter skipene som forsvant for nå 72 år siden.

SELFANGST: Da det også dukket opp selskinn med spekket på, begynte man å undre om dette virkelig kunne være vrakrester etter «Tragedien i Vestisen». Foto: Privat

– Sterke følelser, også tårer

Ekspertene er ikke i tvil om at det er «Brattind» som nå er funnet. I pressemeldingen peker de på at prøver av trevirket både viser at det er brukt trær som er felt på 1890-tallet og på 1950-tallet.

Det henger sammen med ombyggingen «Brattind» gikk gjennom i 1951.

– Da stadfestinga på årringsdateringen fra dendrokronolog Andreas Kirchhefer kom, ble det sterke følelser, også tårer. Det var ikke bare et vrak. Det var et funn av en skute med 14 mann, som har kjempet for livet i flere døgn, sier Johannes Alme i pressemeldingen.

VRAKRESTER: Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernssenter undersøker vrakrestene ved Ishavsmuseet Aarvak. Foto: Privat

Skipet «Brattind» ble bygd i 1891, og ble i 1951 kjøpt av forretningsmannen Erling Corn Pettersen fra Tromsø. Den samme mannen som bygde og ga sitt navn til Ecornsenteret i Tromsdalen.

Skipets skjebnesvangre ferd til Vestisen i 1952 ble den første og siste etter ombyggingen, etter hendelsen som i ettertid har blitt omtalt som «Tragedien på Vestisen».

SPOR: Denne stokken viser spor av røstjern, en detalj kun «Brattind» var utstyrt med av de fem skipene som gikk tapt i 1952. Foto: Privat

Disse omkom da «Brattind» forliste: