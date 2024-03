Nemnda for studentsaker ved UiT har behandlet og konkludert i saken som angår masteroppgaven til Sandra Borch. Det får iTromsø bekreftet. Det er ikke klart om mastergraden hennes strykes, 10 år etter at hun leverte den inn på universitetet. iTromsø har bedt Borch om et intervju.

«Jeg avventer resultatet av Universitetet i Tromsø sin gjennomgang av masteroppgaven min før jeg gir ytterligere kommentarer», skriver Borch i en SMS til iTromsø.

iTromsø erfarer at studenter som får behandlet sakene sine i nemnda, vanligvis får svar én til to uker etter at nemnda har konkludert.

– Forvaltningsloven forbyr oss å kommentere enkeltsaker. Vedtak som blir tatt i nemnda er ikke gyldige før de er protokollført og formidlet til den vedtaket gjelder. Det kan ta flere dager, kanskje én uke, eller mer, , sier pressevakt Kjetil Rydland på UiT til iTromsø, og legger til:

– Hvilke saker som er oppe i nemnda kan vi heller ikke si noe om.

Borch fikk karakteren D på masteroppgaven. 19. januar gikk hun av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble avslørt at store deler av masteroppgaven hadde tekstlikhet med andre masterbesvarelser.