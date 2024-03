Ingen bør bli overrasket dersom hennes nyeste album denne gang når ut til et større publikum enn noen gang før. Og grunnene til det er flere. Den mest åpenbare er selvsagt selve sangene.

Det er flere enn bare «Vi e fler», hennes siste single som ble A-listet på NRK P1, som setter seg i øret. «Stå ikkje i veien», som ble gitt ut som single tidligere i år, sitter som et skudd. Med et catchy refreng er det vanskelig å ikke la denne gå på repeat.

Vil bli spilt på denne datoen

At Sigrun valgte nettopp kvinnedagen 8. mars som utgivelsesdato for albumet kan hende er tilfeldig. Uansett kan låten «For våre døtre» utmerket bli en sang som vil bli spilt denne datoen i mange år fremover. Det fortjener den, bare lytt til teksten. Og med et refreng som gjerne inviterer til allsang, er det ikke usannsynlig at Sigrun med denne har satt spor etter seg i lang tid, ikke bare blant kvinner.

Det svinger av denne

Sangen «Vi va evig» er albumet mest «rocka» og låten hun gir ut som single samme dag albumet slippes. Her skriver hun om opplevelser i ungdommen, og hvor høyt ønskene var den gang om at det måtte vare evig. Det svinger av denne, bare lytt.

På «Amerikaonkel» forteller Sigrun om onkel Steinulf Loe som reiste til sjøs som 16- åring. Dette er en sang der teksten betyr mer enn selve melodien. En både sterk og trist historie, som ganske sikkert mange andre i det ganske land har opplevd maken til.

Et klokkeklart lydbilde

Med «Ny tid», platas etter mitt syn vakreste låt, med ett pompøst nydelig arrangert mellomspill som bare vokser og vokser, får man bare lyst til å høre den gang på gang.

Apropos arrangement. Produksjonen og arrangementene på «Blåskjær» er det beste Sigrun og produsenten Mathias Krohn Nielsen, som også er hennes faste gitarist, har gitt ut. Et klokkeklart lydbilde, arrangement som hever låtene mange hakk, og Sigruns evne til å lage flotte melodier gjør dette til et helstøpt album som bør åpne opp øynene for mange nye lyttere.