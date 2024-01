Vipps skriver i en melding på sin nettside at de har problemer med deres leverandør av betalingsinfrastruktur.

Dette påvirker alle kortbetalinger for brukere av Vipps.

VG melder at problemet ble meldt klokken 07 og like før klokken 09 er det fremdeles trøbbel.

Det var med 22.20-tiden tirsdag at Vipps meldte at de hadde tilsvarende problemer, men natt til onsdag meldte de at feilen var rettet.