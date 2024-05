– Vi har hatt dialog med direktoratet en tid, og nå er endelig godkjenning for Montessori-skole på Hinnøya mottatt. I dag har vi bare gått rundt og smilt bredt, forteller leder Daniel Tveter van Bergen i Kongsvik skoleutvikling til Harstad Tidende.

På Facebook skriver han:

«I dag var ventetida over. Endelig har Kongsvik skoleutvikling mottatt godkjenning fra Utdanningsdirektoratet for å opprette privat grunnskole 1.–10. klasse. Dette er en stor dag for bygda vår, fremtida for våre barn og familier, og så utrolig viktig for bolyst og blilyst! Vi har troen på at etablering av Montessori-skole på Hinnøya vil være et positivt tilbud, ikke bare for Kongsvik, men også nærliggende områder».

Dette betyr at Tjeldsund kommune går mot to Montessori-skoler. En på Sandstrand og en på hinnøysida av kommunen.

– Endelig løsnet det. Vi går mot en travel tid med mye planlegging og møter. Det er fortsatt mye som skal på plass. Avklaring om skolelokaler, få tak i lærere og mye mer.

– Det er kort tid igjen til en skolestart i høst, så vi kan nok ikke garantere skolestart høst 2024, men ingen ting er avgjort foreløpig, sier Daniel Tveter van Bergen.