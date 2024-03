Politiet meldte klokken 08.52 torsdag at en sjark som lå til kai i Harstadbotn, var i ferd med å synke.

Torsdag kveld ble sjarken hevet av mobilkranfører fra K. Simonsen Transport. Med på bergingen var i tillegg dykkere fra dykkerbåten «Frøydis» og mannskap fra Harstad Brann- og redningstjeneste.

Båten ble heist opp til vannskorpen, slik at redningsmannskapene fikk tømt den for vann. Lensepumpene gikk for fullt torsdag kveld.

Sjarken ble ikke heist på land, men flyttet til en annen kai nærmere Hokland Marina. Fredag morgen var den under vann igjen.

– Vi forlot båten etter den var hevet og flyttet til en annen kai. Det er nå andre som tar seg av redningsarbeidet, sier varabrannsjef Bjørn Samuelsen.

MOBILKRAN: K. Simonsen Transport hever sjarken igjen. Foto: Privat

Klokken 11.30 var sjarken heist på land, og skaldene som er påført skroget inspiseres. Noe de ikke har vært klar over da de forlot båten i natt.