nyheter

Ansatte skal begynne å komme ut av karantene og arbeidet skal være startet opp igjen. - Vi sliter med smitte på alle våre byggeplasser, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen.

Tre av fire i prosjektledelsen til Peab Bjørn Bygg fikk konstatert koronasmitte og måtte på hjemmekontor og i karantene. Det gjorde at hele byggeplassen like over nyttår ble stengt i flere dager.