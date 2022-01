Ønsker å gi minnestein i gave til kommunen: – Uproblematisk at den blir stående der den står i dag

nyheter

Saken skal behandles i formannskapet 18. januar. I henvendelsen som Selsbane Holding ved Eirik Berg har sendt til Harstad kommune heter det:

«På tomten til Art Gymsal, Asbjørn Selsbanes gate 16, står det i dag en minnestein over falne soldater. Denne er plassert rett ved gamle BSIN‐Gymsalen. Jeg har registrert at det er markeringer ved denne hver 17. mai blant annet, og ønsker i utgangspunktet å bevare denne minnesteinen. Dog vil det være fornuftig om den gjøres mer tilgjengelig enn den er i dag, samt at det vedlikeholdes rundt steinen, noe som ikke blir gjort i dag. Jeg lurte derfor på om det kunne være ønskelig for kommunen å overta denne steinen og for eksempel plassere den mer tilgjengelig for folk flest og de den betyr noe for. Jeg har blitt tipset om at kommunen vil kunne ønske å motta denne som gave, og dette er grunnen til at jeg sender forespørsel. Jeg kjenner ikke prosessen for slike gaveoverrekkelser, så dersom det er en prosess jeg bør følge lytter jeg.»