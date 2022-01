nyheter

Fra og med 1. januar skal eiere av konsesjoner skaffet før 1998 betale formuesskatt ut fra markedsverdien. Gjennom budsjettforliket i høst kom det ytterligere økninger i formuesskatt og utbytteskatt. Eierne av nyere konsesjoner etter 1998, eller de som er børsnoterte, betaler allerede formuesskatt basert på markedsverdien. For dem som eier en del eldre konsesjoner, som eksempelvis Gratanglaks, betyr skjerpelsene i praksis at de kan bli presset til å ta ut solide beløp i utbytte fra selskapene for å dekke skatteregningen.

– Jeg kunne på en måte hatt en viss forståelse hvis det hadde dreid seg om en million i skatteskjerpelse per selskap. Som et middel for å skaffe mer penger til statskassen. Men her snakker vi om 10–20 gangen. Slik ordningen nå fungerer, betyr det at Gratanglaks starter året 2022 med 15–20 millioner kroner i minus, før vi har tjent en krone. En kjempebyrde for et lokaleid foretak. Formuesskatten tar ikke hensyn til inntjening, om du går i pluss eller minus, sukker han oppgitt.