nyheter

I fjor sommer ble det kjent at den nye Brann- og redningsskolen på Fjelldal ble dyrere enn først antatt. Regjeringen ville gjøre sitt beste for å unngå forsinkelser. Nå er det et nytt mål om å ha skolen klar et semester senere.

Årsaken til at skolen ble dyrere, er at opprydding av forurenset grunn ble dyrere enn antatt, og at prisnivået i anleggsbransjen har økt.