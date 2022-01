Slik er fremdriftsplanen for realisering av helsehuset

nyheter

Dette kommer fram i sakspapirene til møtet i Utvalg for helse og omsorg 19. januar. Under møtet får utvalgsmedlemmene en detaljert orientering om prosessen videre. Akkurat nå jobber Norconsult med forprosjektet. Når det er lagt fram blir det behandlet i Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelser, Utvalg for helse- og omsorg og i februar/marsmøtet i kommunestyret.

Totalentreprisegrunnlaget v/Norconsult skal være klart 31.3.222 (pluss eventuelt 14 dager). Det skal utlyses entreprise for arbeidet med riving, tilrettelegging og midlertidige parkeringsplasser, et arbeid som forventes begynt i april/mai. Utlysningen av entreprise to – totalentreprise med forhandlinger og forbehold om finansiering skjer i mai/juni. Dersom det kommer inn tilbud innenfor rammen kan byggearbeidet starte mot slutten av året.