Tromsøværing om reiselivssatsing i Harstad: – Dette er pionerarbeid.

Gjennom et nytt kvalitets- og sikkerhetsstyringssystem for reiselivet kalt Safe Adventures Harstad, har Arcticoncepts sammen med ulike opplevelsesaktører og selskapet North Agency brukt covid-19 året til å utvikle et digitalt system som skal bidra til at kvalitet og sikkerhet er ivaretatt på beste måte når aktiviteter gjennomføres for turister.

– Hensyn til sikkerheten

– Harstadmodellen rundt sikkerhet er en nyvinning innen reiselivet jeg er stolt over å få ha vært med på. Jeg skulle ønske langt flere aktører tok like mye hensyn til sikkerheten rundt de mange aktivitetene turistene deltar på som det dere gjør her i Harstad, Det dere har gjort her, er pionerarbeid og første gang jeg har vært borti noen som har tatt dette på samme alvor som dere, sier Marius Storli.