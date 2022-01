nyheter

I en pressemelding skriver Boreal at sikkerheten alltid kommer først i Boreal Buss, og sikkerheten for passasjeren naturligvis øverst. Værmeldingene er lik for starten av dagen i morgen og derfor innstiller Boreal det meste av bussrutene også i morgen torsdag. Dette betyr også at all skoleskyss innstilles i de nevnte områdene.

Buss blåst av veien på E10 En buss som kom fra Narvik har blåst av veien i Snubba-området.

Unntak er linje 1 i Narvik og Linje 1 og 2 i Mo i Rana.