Påtalemakten: - Hadde seksuell omgang med et barn

nyheter

Statsadvokatene i Nordland har tatt ut anklagen som er berammet for behandling i Midtre Hålogaland tingrett, Sortland rettssted. Ifølge tiltalen skal mannen ved to anledninger hatt samleie med et barn for en del år tilbake. I samme tidsrom fikk han også det samme barnet til å sende han seksualiserte bilder av seg selv.

Ung mann tiltalt for voldtekt i Harstad Ifølge påtalemakten skjedde overgrepet på en privatadresse i Harstad 21 mars i fjor.

Han er derfor tiltalt både for å ha hatt seksuell omgang med den mindreårige, samt for "å ha anskaffet eller besittet fremstillinger som seksualiserte barn, eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale". (Med barn menes person under 18 år). Påstand om inndragning av en mobiltelefon er varslet, i tillegg til mulige sivile krav fra barnets bistandsadvokat.