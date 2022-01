Kvinne fikk sparken fra bedrift i Harstad, går til søksmål for å beholde jobben

nyheter

Kvinnen var på ferie, og bedriften forlangte at all slik karantene skulle avvikles som en del av selve ferien. Kvinnen tok imidlertid karantenen i etterkant av ferien, og bedriften måtte sette andre ansatte til å utføre hennes arbeidsoppgaver i de 10 karantenedagene. Onsdag møtes partene i Midtre Hålogaland tingrett. Det er LO som har tatt saken på vegne av kvinnen, mens NHO representerer arbeidsgiveren.

Stridsspørsmålet er i et nøtteskall om det nevnte fraværet i seg selv gir grunnlag for en saklig oppsigelse? Et annet moment er om arbeidsgiver opplyste tilstrekkelig om reglene, og konsekvensene av et slikt fravær? Dette må tingretten ledet av tingrettsdommer Audhild Ulvang ta stilling til.