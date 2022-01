18-åring fra Harstad tiltalt for vold og trusler mot politifolk

nyheter

Statsadvokatene i Troms og Finnmark skriver at han inne på akuttmottaket ved UNN Harstad, i forbindelse med at han var fremstilt til legevurdering av politiet, sparket en av politibetjentene to ganger i overkroppen og bet ham i hånden. Videre uttalte han at han skulle drepe dem alle, samt deres respektive familier. I samme slengen uttalte han til en av betjentene gjentatte ganger at vedkommende var homo, var stygg, at han var idiot og så feit ut.

Tenåringen er derfor tiltalt for to brudd på straffeloven: "For ved vold eller trusler å ha hindret en offentlig tjenesteperson under en tjenestehandling, eller gjengjeldt en tjenestehandling". Samt: "For ved skjellsord eller annen utilbørlig adferd å ha forulempet en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten".