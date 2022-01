nyheter

Undersøkelsen viser at fem prosent av nordmenn har vinterbadet så langt i vinter. I tillegg til disse svarer åtte prosent at de planlegger å bade i sjøen eller et vann denne sesongen, men ikke har gjort det ennå.

Det er fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv som har tatt initiativ til undersøkelsen.