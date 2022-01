Vil ha erstatning på 1,7 millioner kroner fra tidligere styrefolk i konkursrammet entreprenørfirma

nyheter

Dette kommer fram i en dom fra 2021 i Vesterålen tingrett (nå Midtre Hålogaland tingrett). Paret fra Harstad inngikk kontrakt med vesterålsfirmaet i mars 2018 om planlegging og oppføring av fritidsbolig i Sigerfjord i Sortland kommune. Men prosjektet ble ikke ferdigstilt, og firmaet gikk konkurs tidlig i 2019. Senere stevnet byggherrene tidligere styreleder Anna Bjørk Ulfarsdottir og styremedlem Sumarlidi Einar Mar Vilhjalmsson i BKT for påstått uaktsom opptreden i forbindelse med konkursen. Kravet var på 1,7 millioner kroner, pluss sakskostnader.

Byggherrene mente blant annet at de nevnte styrerepresentanter hadde brutt aksjeloven ved å underkapitaliserte selskapet. De saksøkte hadde ikke overholdt styrets kontroll- og tilsynsplikt med selskapets daglige drift og forretningsmessige avgjørelser ved at byggherre ble overfakturert. Saksøker hevdet også å ha blitt utsatt for utilbørlig betalingspress.

De saksøkte anførte på sin side at de ikke hadde gjort noe galt, og ivaretatt sine styreverv på normal måte, innenfor loven. De avviste alle påstandene.

Tingretten kom fram til at de saksøkte skulle frifinnes. Det ble begrunnet med at rett til erstatning innebærer at det må foreligge ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng mellom styreansvaret og tapet. Samtlige av disse tre forutsetninger er i denne saken omtvistet, mente retten. Samtidig bemerket dommeren at det ikke er tvil om at saksøker har et rettmessig krav mot konkursboet til BKT entreprenør AS. Saksøkte er imidlertid de tidligere styremedlemmene i selskapet, og erstatning betinger derfor at det foreligger styreansvar.

Anna Bjørk Ulfarsdottir og Sumarlidi Einar Mar Vilhjalmsson ble frifunnet. Bente Steien og Bjørn Steien ble dømt til å erstatte Anna Bjork Ulfarsdottir og Sumarlidi Einar Mar Vilhjalrnsson sakskostnader på 309.211 kroner.

Dommen ble anket, og skal nå opp til ny behandling, denne gangen ved lagmannsretten i Tromsø, 25. og 26. januar. Harstad Tidende har gjort forsøk på å få tak i begge parter i saken for kommentar før ankeforhandlingen. De saksøkte henviste til sin advokat, Knut Pedersen for kommentar.

– Vi vant i tingretten, men nå skal saken opp til helt ny behandling. Jeg har ingen kommentarer ut over det, sier Pedersen.

HT lyktes ikke med å komme i kontakt med saksøkerne. Men vi fikk følgende kommentar fra deres advokat, Kjell-Andre Honerud:

– Det er tilkommet en del nye bevis i saken som kan gjøre vurderingen litt annerledes denne gangen.