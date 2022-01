Krever prisavslag etter huskjøp, saksøker selger av eiendommen

nyheter

Nå har de saksøkt kvinnen som solgte eiendommen, med krav om prisavslag etter rettens skjønn, begrenset oppad til 303.000 kroner, pluss renter fra og med 18. desember 2020. De ber også tingretten om å dømme kvinnen til å betale deres saksomkostninger.

Saksøkerne mener eiendommen har kjøpsrettslige mangler som følge av uriktig opplysning om varmekabler i gangen, samt avvik ved septiktanken. Mangler som de nye eierne mener gir rett til prisavslag. I sluttinnlegget sendt tingretten skriver saksøkernes advokat at reklamasjon ble sendt per post 20. november 2019, bare kort tid etter overtakelsen.

Det hevdes at under salget ble det opplyst at det var varmekabler i gangen. Kort tid etter overtakelse skal imidlertid selger ha bekreftet at dette ikke er riktig. Saksøkerne mener det vil koste 54.000 kroner å etablere slike kabler. Hadde de ikke fått den feilaktige informasjonen, var det egnet til å virke inn på kjøpet av boligen, hevder saksøkerne. Generelt sett mener de boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente ut fra kjøpesummen og omstendighetene for øvrig.

Blant annet blir det pekt på at boligen ikke hadde godkjent septikanlegg. Det forurenser, og er i strid med forskrift om begrensning av forurensing med tilhørende preaksepterte løsninger. Byggetillatelsen og senere utsted ferdigattest fra kommunen ble utstedt på feil grunnlag, da ansvarshavende feilaktig opplyste at boligen var tilknyttet offentlig avløp. Dagens løsning ville derfor trolig ikke ha blitt godkjent dersom det hadde vært gitt riktige opplysninger i byggesøknaden, blir det påstått. Utbedringskostnader blir estimert til over 300.000 kroner.

Den saksøkte kvinnens advokat avviser at saksøkerne har noe krav på prisavslag, og ber retten dømme dem til å betale kvinnens saksomkostninger. Etter deres vurdering var den uriktige opplysningen om at det var varmekabler i gangen ikke egnet til å virke inn på kjøpsavtalen. Den nevnte avløpsordningen er velfungerende, og har eksistert slik på eiendommen i en årrekke. Den kan ikke anses som ulovlig, og det er følgelig heller ikke gitt noe pålegg om utbedring og / eller oppgradering.

Siviltvisten er berammet til hovedforhandling i Midtre Hålogaland tingrett 12. januar.