Nå starter integreringsrådets arbeid: – Oppfordrer interesserte til å melde sin interesse

Per i dag har Harstad kommune allerede et råd for funksjonshemmede, eldreråd og ungdomsråd. I vinter ble det også klart at Harstad kommune for et eget råd for innvandrere.

Integreringsrådet skal legge til rette for nødvendig dialog og medvirkning, og for at personer med innvandrerbakgrunn aktivt selv kan delta i lokaldemokratiet og påvirke saker som har betydning for eget liv og hverdag.

Søker medlemmer

Maria Bøgeberg, leder i integreringsenheten i Harstad kommune. Hun etterspør nå interesserte som ønsker å sitte i rådet.

– Vi oppfordrer absolutt alle som ønsker å sitte i Integreringsrådet om å melde sin interesse. Søknad som forteller litt om deg seg og hvorfor du ønsker å stille til valg kan sendes til: maria.bogeberg@harstad.kommune.no, sier Bøgeberg i en pressemelding.

– Harstadsamfunnet trenger deres stemmer og deltakelse, og det trengs en bred og tett dialog der innvandrere selv kan få dele kunnskap og erfaringer og mene noe om hva som er viktig for å løse morgendagens utfordringer.

Frist for å sende inn søknad er 19. januar.

Medlemmene i rådet skal være bredt sammensatt og skal bestå av ni medlemmer: fem personer med innvandringsbakgrunn, to fra folkevalgte partier og to fra lag og foreninger som jobber aktivt med integreringsspørsmål.

– En såpass bred sammensetning av medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse vil bidra til kreativitet og nytenking rundt kommunens integreringstjenester. Erfaringer fra andre kommuner viser at ved å aktivt involvere personer som selv vet hvor «skoen trykker», bidrar man både til å styrke lokaldemokratiet og bidra til et helhetlig perspektiv på integreringsspørsmål i lokalsamfunnet.

Innvandrerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner har også mulighet til å fremme forslag på kandidater.

