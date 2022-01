Bonde forsøkte å sperre vei med rundballer - ble stevnet inn for tingretten

nyheter

Adkomsten går over et kort stykke vei/mark som tilhører bonden. Kvinnen har tinglyst veirett helt fram til fritidsboligen. Noe hun dokumenterte i retten, ved å fremlegge grunnboksblad. Der fremgår det at hun har en tinglyst rett til å bruke den aktuelle veistrekningen over saksøktes eiendom, da den i henhold til grunnboksbladet er «felles vei».

Saksøkte har flere ganger forsøkt å blokkere veien. Kvinnen har da tatt kontakt med mannen og bedt om at sperringene fjernes, og saksøkte har da klart gitt uttrykk for at han ikke vil fjerne rundballene.