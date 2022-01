Nye regler for havbruk og beskatning, hva blir konsekvensene?

nyheter

Et av temaene er blant annet endringer i regelverket for formuesbeskatning. Det blir en paneldiskusjon om de økonomiske konsekvenser for havbruksselskaper i regionen.

I panelet sitter Tore Lundberg, Gratanglaks, Inge Berg, Nordlaks, Torgrim Rørtveit, NOFI Tromsø, Mats Nygård Johnsen, NSK SHIP, Dag Sletmo, DNB, Mona Nilsen, finanskomiteen, AP og Karianne Bråthen, næringskomiteen, AP.

Varsler gigantsatsing på torskeoppdrettK Vesterålen Havbruk AS ønsker å legge hele fem oppdrettsanlegg for torsk til Harstad og Kvæfjord. Sier lokalpolitikerne ja, ligger det en etablering av industriarbeidsplasser på land i potten, forteller administrerende direktør Brynjar Kværnstuen.

Sjefredaktør og adm. direktør Kjell Rune Henriksen fra Harstad Tidende leder debatten.

Seniorrådgiver Pål Skavås fra KUPA skal informere om de omfattende investeringsplanene i havbruksnæringa i regionen de kommende fem år, mens Nofima-forsker Audun Iversen forteller om ringvirkninger av havbruksnæringa.