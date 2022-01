Kompis (1) ble tatt av ørn kun to meter utenfor hjemmet

nyheter

– Det føles så makabert og uvirkelig, sier hundeeieren som fikk oppleve marerittet.

Hunden var en liten hund av typen Russisk Toy. Han het Kompis og var et år i november. Livlig og glad, som var lydig og leken, forteller matmor Edvardsen Norskott.

Så ørna selv

Eieren sier at det skal være en havørn som tok hunden.

– I dag skulle han ut på sin daglige tissetur utenfor huset. Vi bor på Refsnes, i Kvæfjord. Han holder seg ved huset og siden det er kaldt er han ofte snar på sine tisseturer. I dag skulle bli den siste.

Normalt kommer Kompis inn igjen etter tisseturen, men det gjorde han ikke i dag.

– Jeg gikk ut for å se etter han. Rett ved husdøren, sitter det en stor havørn å spiser av han som et bytte. Ørnen var to meter fra meg da jeg kom ut, først så jeg ikke tydelig hva det var jeg så. Det går en liten stund før jeg oppfatter at det er en ørn, der ligger hunden vår, oppspist, bare labber og hode igjen omtrent.

Kan ta små dyr

Alv Ottar Folkestad er Kongeørn-ekspert i Norsk Ornitologisk Forening. Etter at en hund ble tatt av ørn på Senja i 2021 har han uttalt til Folkebladet at det er viktig å passe på hunden sin.

Det er ikke dokumentert tidligere at Havørn har gått til slike angrep. Kongeørn kan derimot jakte små hunder på 4–5 kilo.

– Vi har prøvd å gjøre folk oppmerksom på at hund i åpent terreng kan være skummelt, spesielt på vinteren, for da kan små hunder være aktuell for kongeørna. Vi anbefaler ikke folk å la hunder gå løse – spesielt i utsatt terreng. Og slike angrep skjer fort i lynets hastighet. Dette bør folk være obs på, sier han til Folkebladet.