Nyregistreringer i desember:

Hus og utleie AS: Selge tjenester og varer innen salg av huskontrakter og utleie av maskiner og tjenester, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Daglig leder er Torgeir Solvang. (Kvæfjord)

Harstadtekker1 AS: Byggfirmaet Harstadmester1 har skilt ut taktekkerdelen i et eget selskap. Årsaken er et ønske om å spisse kompetansen. (Harstad)