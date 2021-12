Nytt selskap: – Folk vil fortsatt møte de samme ansatte

nyheter

Fra lokaler i sentrum driver far og sønn Håvard Kildal og Mathias André Kildal i dag entreprenørselskapet Harstadmester1 AS. Et ønske om å spisse kompetansen har ført til at de nå skiller ut taktekker-delen i firmaet i et eget selskap.

Selskapet har fått navnet Harstadtekker1 AS og har oppstart i januar. Styreleder Håvard Kildal og Daglig Leder Mathias Andre Kildal ser det hensiktsmessig å starte nytt selskap for å skille mellom tømrer/snekkerarbeid i Harstadmester1 og taktekking i Harstadtekker1, forteller de.