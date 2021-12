Julenytt fra Kasfjord

nyheter

Med ansvar for nisseungene som er i barnehagealder (smånisseavdelingen)og opp til halvvoksne som går på videregående med nissologi som hovedfag kan bli hektisk selv med en utvekslingsnisse fra Polyppene utenfor Indonesia.

Det skulle bli ekstra vanskelig å få levert pakkene dette året på grunn av ytre påvirkninger. Julenissen selv, Julomrusk hadde leid inn et malerfirma for å pynte på fasaden på hovedhuset. Malermestrene Bob, Bob og Bob hadde fått oppdraget. Julomrusk syntes ikke at karene jobbet fort nok og at de var en smule latmakker, så han valgte å kleppe tak i en malerpensel og ei spann med maling og gikk i gang. Det var kaldt, og rein oljemaling måtte til.