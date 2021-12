Tre covid-pasienter døde ved UNN etter bakterieutbrudd – utbruddsgruppe skal undersøke saken

nyheter

Årsaken er at tre intensivpasienter med svært alvorlig covid-18-forløp i november døde etter infeksjonsutbrudd ved UNN Tromsø. Utbruddet skyldes den vanlige bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Omfattende undersøkelser viser at ytterligere fem personer har blitt smittet. To pasienter ved UNN Tromsø, en i Narvik og to ved Nordlandssykehuset Bodø.

– Resultatene av undersøkelsene var klare tirsdag 21. desember, og det er ikke kjent felles knutepunkt mellom de pasientene som har påvist smitte. Derfor tar vi som utgangspunkt i videre arbeid at dette kan være et regionalt utbrudd, sier fagdirektør i Helse nord, Geir Tollåli.

Berørte avdelinger har iverksatt tiltak for å hindre smittespredninga v bakterien.

Utbruddsgruppe

En utbruddsgruppe skal undersøke smittekilde og smittevei. Gruppen utgjør medlemmer fra alle sykehusene i Helse Nord med bistand fra Folkehelseinstituttet.

Bakteriene kommer fra samme stamme, noe som tyder på at det kan være snakk om utbrudd fra en felles, men ukjent smittekilde.

– Farlig for svært syke

Pseudomonas aeruginosa er en vanlig bakterie som blant annet trives i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske.

– Bakterien kan være farlig for svært syke pasienter. Sykehusene har gode smittevernrutiner. Pasienter og pårørende som skal til våre sykehus kan være sikre på at vi tar situasjonen på største alvor, uttaler fagdirektør i Helse nord, Geir Tollåli, ifølge Helse nord.

Bakterien er ofte motstandsdyktig mot vanlige antibiotika, men kan behandles med bredspektret antibiotika.