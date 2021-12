nyheter

Søndag ettermiddag fikk styreleder Jonas Ludvigsen overraskelsesbesøk på døra da kundevalgt Guro Rørvoll stilte opp for å dele ut en sjekk på 174.885 kroner. Han ble like overrasket som sist gang.

– Vi er veldig ydmyke og glad for å ha fått en så stor sum fra Gjensidigestiftelsen. At søknaden ble innvilget, vil bety mye for eksisterende og potensielle medlemmer, sier styrelederen.