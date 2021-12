Regjeringen varsler strengere tiltak

nyheter

Ifølge FHI haster det å bremse viruset. De vil benytte «betydelige tiltak».

Frykter omikron kan slå ut samfunnskritisk personell: Sprer seg rekordraskt Kommuneledelsen i Harstad frykter at omikronvarianten skal spre seg i rekordfart og slå ut samfunnskritisk personell.

Ifølge VGs opplysninger har helseministeren varslet at nye tiltak kan komme allerede mandag kveld. Opplysningene kommer fra et toppmøte med FHI, Helsedirektoratet, statsforvaltere og kommuner redegjorde helseminister Ingvild Kjerkol for skjerpede tiltak.

Støre har bekreftet nye tiltak overfor NTB. Han har bekreftet at tiltakene vil «gripe inn i hverdagen til folk». Ifølge VGs kilder sier FHI-sjef Camilla Stoltenberg at det haster med nye tiltak med betydelige tiltak, og helsedirektør Bjørn Guldvog har sagt at vi uten tiltak vil få en eksplosiv økning.

Ifølge VG er det snakk om tiltak som vil komme til å gripe inn i både privatliv og samfunnsliv, kontaktreduserende tiltak, samt et samarbeid meloom Forsvaret og apotekene om vaksinering.

Det er den nye omikron-varianten som utfordrer landet. Til NTB sier Jonas Gahr Støre at målet med nye tiltak har to hensikter:

– Det ene er å unngå at helsevesenet blir overbelastet, slik at det går ut over jobben de skal gjøre, både i sykehusene og i kommunene. Det andre er å sørge for at den sosiale og økonomiske belastningen ikke blir større enn nødvendig.

Per mandag er det påvist 958 tilfeller av omikron i Norge. Varianten antas å være mer smittsom. Per nå er det håp om at varianten kan være mildere enn delta. Ifølge Støre har vi ikke nok kunnskap om mutasjonen nå.

Disse tiltakene ble innført i forrige uke: