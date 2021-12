Person fra Troms dømt til fengsel for kjøp av svarte tjenester

nyheter

I forbindelse med to straffesaker i Troms, så er både en aktør innen bygg/anleggstjenester og en aktør innen verkstedtjenester domfelt i tingretten for å drive ulovlig virksomhet uten å betale skatt som skulle komme fellesskapet til gode.

– En ting er at hovedaktørene er domfelt, men vi har også etterforsket flere av kundene deres og har gitt forelegg for grovt uaktsomt skattesvik. En kunde er også dømt til fengsel, og selv om kundenes betalinger varierte stort i størrelse, så viser sakene at også privatpersoner risikerer å havne i strafferegisteret hvis man kjøper såkalt svarte tjenester, sier politiadvokat Mona Madsen i Troms politidistrikt.