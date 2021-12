Nytt styre i Arbeidernes ungdomsfylking

nyheter

Hanne Thode ble gjenvalgt som leder. Hun får med seg et nesten nytt styre med Amalie Lian, Kaisa Hætta-Jacobsen, Hayal Ahamed, Olabror Berg og Amin Jabarkhel.

Thode sier det er et godt og engasjert styre som nå er på plass, og hun har flere saker hun mener de må jobbe for.

- Lærlingeplasser til alle er en viktig sak for oss som ungdomspolitikere, sier hun.

Hun forteller at Harstad Arbeiderparti gjør en god jobb og hun synes veipakken og jobben for å få lærerutdanning til byen var viktig.

- Veipakken er utrolig bra for byen. Det at vi har fått lærerutdanning gjør at vi kan få flere dyktige lærere fra denne regionen. Lærere som blir i Nord-Norge, sier den engasjerte ungdomspolitikeren.

Men også eldreomsorgen er en av flere viktige saker for Auf.

- Vi er veldig glade for at moderpartiet står på for å styrke velferdssamfunnet. Ap er garantisten for bedre velferd. De offentlige tjenestene skal være for alle, og det er noe vi i Auf støtter, sier Thode.

Arbeidernes ungdomsfylking er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon og Norges største politiske ungdomsorganisasjon med nærmere 15.000 medlemmer over hele landet.