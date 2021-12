Ida Marie fra Harstad vil gjerne løse et av avfallsbransjens største problemer

nyheter

Li-Tech er et av oppstartsselskapene som fikk innvilget en million kroner fra Norges forskningsråd i 2021. Selskapet har inngått et strategisk samarbeid med Stena-Recycling, en av Nordens største aktører innen håndtering av EE-avfall. Mål: utvikle en løsning som kan revolusjonere bransjen – en sensorfusjon som kan detektere litiumion-batterier. Samarbeidet består av totalt fem aktører fra regionen, inkludert Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) som støttende akademisk partner.

Pedersen vokste opp i Nedre Holte i Harstad og gikk på Heggen videregående. Hun har senere tatt en bachelorgrad i økonomi og en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Oppstartsbedriften Li-Tech etablerte hun sammen med Synne Sauar tidligere i år, og den har nettopp sitt utspring fra Universitetet på Ås. Teamet bak Li-Tech er tverrfaglig og er sammensatt av både ingeniører, økonomer og forretningsutviklere.

– Samarbeidet med vår pilotkunde, Stena Recycling, er helt avgjørende for å utvikle et brukerrettet produkt som er tilpasset eksisterende prosesser. Samtidig vil vi strategisk tilpasse løsningen ulike anlegg og avfallsstrømmer på tvers av landegrensene, for å lettere kunne skalere når produktet er ferdig utviklet, sier Ida Marie Pedersen.

På sikt ser hun for en rekke forskjellige praktiske applikasjoner for teknologien. Ikke bare i avfallsbransjen.

2021 har vært et rekordår for branner i avfallsanlegg og det har lenge vært et kjent problem at enkelte norske husholdninger kaster batterier sammen med brennbart avfall. Med leie branntilløp i avfallsstasjoner som resultat. Men det stopper ikke der. For selv om folk leverer inn batterier til godkjent stasjon for elektronisk avfall, lurer enkelte uønskede komponenter seg forbi kontrollen på sorteringsbåndet til selskapene som mottar denne type avfall. Sorteringen foregår fortsatt manuelt. Når så disse komponentene blir kvernet opp, kan branntilløp fort være resultatet.

– Det oppstår hyppige moderate branntilløp flere ganger i uken hos disse anleggene, men marginene er særs små fra et lite branntilløp til en brann som forårsaker katastrofale skader på få minutter, påpeker Ida Marie.

I ett tilfelle, ved Stena Recyclings avdeling i Sverige, oppsto en brann så voldsom at store deler av anlegget brant ned på 18 minutter. Denne brannen kunne trolig vært avverget med Li-Techs sin løsning.

Man trenger altså en god og effektiv ettersortering. Her er det Li-Tech mener de har noe å bidra med. Det mener tydeligvis også partneren i prosjektet. Går alt som planlagt kan prototypen på en slik sensor være operativ og klar for testing ved ett av selskapets anlegg. Sensoren både detekterer og markerer komponenter som inneholder brannfarlige batterier – for å avverge branntilløp.

– Løsningen vil ikke bare gjøre arbeidsplassen til mottaksstasjoner for EE-avfall tryggere, men også bidra med å øke gjenvinningsgraden av litium og redusere klimagassutslipp fra brannene, forklarer gründer av Li-Tech.

Selskapet har fått mye oppmerksomhet om produktet. De har blant annet vært intervjuet av Teknisk Ukeblad og brennaktuelt.no. Nå har de fått ytterligere finansiering fra RFF Viken, et regionalt forskningsfond, med 360.000 kroner.

Forhandlere er pliktig til å ta imot samme type batterier som de selv fører gratis. Gjenvinningsstasjoner tar også imot batterier, da enten i en egen innsamling for batterier eller som farlig avfall. Et unntak er blybatterier, de skal leveres som farlig avfall. En enkel huskeregel er at alle batterier skal leveres til gjenvinning, uavhengig av størrelse eller hva slags tungmetall de inneholder. (Kilde: Norsirk).

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter. Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) er produkter eller komponenter som er avhengig av elektrisk strøm eller elektromagnetisk felt for å kunne fungere.