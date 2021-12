Vil grave ned avfallssiloer i etablert kjørevei

nyheter

Saken skal opp til behandling i teknisk utvalg 15. desember. Administrasjonen er i utgangspunktet positiv til tiltaket. Men ber samtidig lokalpolitikerne sette en rekke krav til HRS. Både teknisk sjef Ole Øystein Lindebø i Kvæfjord og Harstad kommune v/Drift- og utbyggingstjenesten har merknader. Det er ikke bare vei, men også eksisterende vann og avløpsløsning i området som må tas hensyn til.

Gjør seg lekker for besøkende på kjøl og på fire hjul: Planlegger kraftig oppgradering av småbåthavna og bobilparkeringen Kvæfjord båtforening har søkt om 700.000 kroner i tilskudd til bygging av en effektiv bølgedemper i småbåthavna i Leikvika. Men det er bare ett av flere spennende prosjekter, forteller leder Steinar Strimp.

Kommunedirektør Merete Hessen skriver i innstillingen at vilkår for midlertidig dispensasjon er at det i den videre prosjekteringen og utførelsen av anlegget tas følgende hensyn: