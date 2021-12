Intimkonsert i Sørvika: – Bygda er jaggu heldig

nyheter

Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvordan jeg ble klar over dette arrangementet, men det pirret min nysgjerrighet. Konserten «lys i ei mørketid», med Øystein Bakken. Bård Mathisen med litt mindre bokstaver, og Bodil Wold som gjesteartist. Sistnevnte har en lokal CD-utgivelse bak seg, så man var litt klar over hva hun står for.

Et knøttlite lokale, kanskje med plass for tretti stykker, om samtlige er gode venner. På grunn av tidens restriksjoner, valgte de å kjøre to konserten, for at publikum skulle kunne holde korrekt avstand – slik tingene er. Så der var vi. Tre musikere, tolv publikummere og en journalist. Kanskje ikke så rart at intimkonsert, sneiet innom tankene på journalisten.