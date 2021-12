Holdt cannabisplantasje i sentrum til eget forbruk

nyheter

Ordensmakten ble tilkalt til bygget den dagen fordi beboeren i leiligheten var i en heftig krangel med en annen person i samme bygg. Begge skal ha vært kraftig ruset på det aktuelle tidspunktet. Plantene ble funnet i sammenheng med utrykningen. I ettertid ble cannabisdyrkeren tiltalt for narkotikakriminalitet. I tillegg kom alvorlige trusler han rettet mot sin stefar, ved bruk av svært grafiske og truende tekstmeldinger. Samt konfrontasjonen med den andre beboeren.

Kvinne smuglet store mengder amfetamin til Nord-Norge To ganger tok kvinnen i 20-årene med seg betydelige mengder amfetamin fra Oslo til Finnmark, sommeren 2019.

Under rettssaken erkjent han straffskyld for det meste i tiltalen. Konflikten med den andre beboeren, som også involverte bruk av øks mot en dør og mindre skader på legeme, ble han frifunnet for. Ingen av de involverte partene var edru nok den dagen til å kunne avgi en detaljert forklaring om hendelsesforløpet. Aktor leverte også påstand om frifinnelse på dette punkt av tiltalen da saken begynte.