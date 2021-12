Allsang for å feire 110 år gammel kamp for folkehelsa

nyheter

Allerede i 1909 ble det opprettet en sanitetsforening i Kvæfjord. 9. mai 1911 meldte Kvæfjord sanitetsforening seg inn i Norske Kvinners Sanitetsforening som regnes som foreningens stiftelsesdato.

Nesten 50 medlemmer møtte opp på jubileumsfesten som ble avholdt på Pensjonisten på Borkenes. Festkomiteen hadde lenge arbeidet med forberedelsene til denne festen som endelig kunne avholdes.

Leder Hanne Rørnes ønsket alle velkommen og hun redegjorde for tiden da sanitetsforeningen ble stiftet. Kvæfjord Sanitetsforening drives godt i jubileumsåret til tross for at enkelte andre foreninger sliter med medlemstall omkring i landet. Rørnes viste en film fra Kløverstafetten som gikk gjennom hele landet, også Kvæfjord. Kløverstafetten markerte Norske Kvinners Sanitetsforening sitt 125-årsjubuleum tidligere i år.

Under jubileumsmiddagen gikk praten livlig rundt bordene, bare avbrutt av allsang til tonene fra orkesteret Framtoningen. Under middagen fremførte mangeårige leder (1986-2008) Marie Markussen en prolog.

Saniteten i mine tanker

Da æ var ei lita pia var sanitetens basar på Fram et høydepunkt. Damene ordnet med sketsj på fredag og basaren gikk over to dager. Stappfullt av folk som kom for å se, være med og støtte. Inntekter blei de og det var bra for saniteten stod for mye i bygda.

En dag i uke måtte æ ta småbrørn mine med mæ bort på «Folkebadet» for å bade oss. Der tok ho Benedikte i mot oss og la til rett.

På sykestua Heimly var det full virksomhet, stell og pleie av mange tuberkuløse pasienter. Æ hadde turer innover med ukeblad til tante Astrid som var pasient der. Æ måtte gå inn på kjøkken og gi henne bladet gjennom ei luke; dokker veit den smitten.

Åran gikk og æ blei voksen og blei medlem i saniteten. Basaren fortsatte. Salg av fastelavensris etter strev i skog og mark for å få tak i riset. Pynting med fjær, nokka nysing men ingen nevnte ordet allergi. Salget gikk utmerket, fra Bremnes og heilt til Storjorda. Underavdelinger ordnet med ris i sine områder. Gode samtaler der vi kom og minnerike dager. Til jul var det samme ruta med julefrimerker og i mai med maiblomst. Klesrulla blei flittig brukt til å rulle duker for kunder.

Så blei Kløverheimen bygd med 6 leiligheter. Vi hadde jo før helsehuset med sine 4 leiligheter.. Ja vi stod på for vårt arbeid til hjelp og støtte for innbyggerne i kommunen.

Etter som tiden gikk overtok det offentlige der saniteten hadde gått foran. Saniteten støtter her og støtter der, hele tida med tanke for folkehelsen.

Tidene forandrer seg og vi med di, men saniteten består. Kvinnehelsa står vårt hjerte nær. Forskning på den er i høygir med hjelp av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Kunne ha skrevet side opp og side ned om sanitetsarbeidet for hodet er fullt av sanitet. Kvelden er kort og i morra skal vi være klar for Kløvertrimmen.

Marie Markussen holdt også jubileumstalen hvor hun redegjorde for Kvæfjord Sanitetsforening sitt viktige og betydningsfulle arbeid for innbyggerne i Kvæfjord og kommunen gjennom alle 110 år. Her kan det nevnes at det ble besluttet i 1912 og «avertere etter en dertil skikket kvinde, som fra høsten skulde uddanes som sykepleierske ved sanitetsforenings elevhjem i Kristiania».

Det ble tidlig planlagt et pleiehjem for tuberkuløse og i 1927 ble sykestuen Heimly innviet. Her var det 13 pasienter med tuberkulose. Denne ble senere utbygd og ble et ordinært sykehjem som senere ble overtatt av det offentlige. Sanitetsforeningen forestod også bygging av et folkebad som ble innviet i 1939. Opp gjennom årene har sanitetsforeningen bidratt på en rekke områder til det beste for folkehelsa i Kvæfjord. Som den første forening i Troms kom også foreningen med i Kvæfjord kommune sin beredskapsplan.

Gjennom høsten hadde det blitt solgt lodd til et jubileumslotteri. Dette lotteriet ble trukket som en avslutning på jubileumsfesten. Inntektene fra dette lotteriet kommer helt sikkert noen til gode i Kvæfjord.