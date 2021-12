Tok sats og totalrenoverte den gamle sentrumsgården - nå har de åpnet ny butikk

nyheter

De siste månedene har Lars E. Bergh og samboer Kjersti Borgen brukt betydelig med tid og ressurser på å pusse opp de gamle lokalene til G-Sport i Hilsegata, og kan nå invitere til en ny butikk der optikerfaget spiller hovedrollen. Denne uka kunne Fokus Optikk endelig åpne, etter en stor renoveringsjobb.

Skjønt, optiker Lars E. Bergh kan ikke regnes som ny, verken i byen eller som optiker. Han startet Specsavers i Harstad i 2009, og før det var han med å starte opp under samme kjede i Trondheim. Bergh er 3. generasjons optiker, og familien Bergh er en av Norges største optikerfamilier. Han begynte sin karriere med å jobbe hos sin far Egil Bergh i Narvik i en alder av 15 år. Etter dette har det både blitt optikerstudier og master i klinisk optometri. Samboer Kjersti har også over 10 års erfaring fra optikerfaget.

– Etter mange år i en kjede hadde vi et sterkt ønske om å stå på egne ben, og ha mer kontroll på hele prosessen. Nå får vi anledning til å bruke god tid på grundige synsundersøkelser, sier Bergh.

For å oppfylle drømmen om noe eget tok Bergh virkelig sats, og kjøpte hele bygården som tidligere huset G-Sport i Hilsegata.

– Dette bygget er perfekt for oss. Det har god beliggenhet og stort potensiale, sier han, men legger ikke skjul på at det var en stor jobb å gjøre lokalet klart.

– Vi har lagt ned utrolig mange arbeidstimer på butikken, og den siste uken har vi jobbet dag og natt. Hadde jeg visst hvor mye jobb det var da jeg kjøpte det, hadde jeg nok aldri gjort det. Men når vi nå ser hvor fint det har blitt, føler vi virkelig at det var verdt innsatsen.

– I tillegg føles det bra å puste liv i en eldre bygård med mye historie i veggene, sier Bergh.