Tok sats og totalrenoverte den gamle sentrumsgården û nå har de åpnet ny butikk

De siste månedene har Lars E. Bergh og samboer Kjersti Borgen brukt betydelig med tid og ressurser på å pusse opp de gamle lokalene til G-Sport i Hilsegata, og kan nå invitere til en ny butikk der optikerfaget spiller hovedrollen. Denne uka kunne Fokus Optikk endelig åpne, etter en stor renoveringsjobb.

Skjønt, optiker Lars E. Bergh kan ikke regnes som ny, verken i byen eller som optiker. Han startet Specsavers i Harstad i 2009, og før det var han med å starte opp under samme kjede i Trondheim. Bergh er 3.-generasjons optiker, og familien Bergh er en av Norges største optikerfamilier. Han begynte sin karriere med å jobbe hos sin far Egil Bergh i Narvik i en alder av 15 år. Etter dette har det både blitt optikerstudier og master i klinisk optometri. Samboer Kjersti har også over 10 års erfaring fra optikerfaget.