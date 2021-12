Slik er nå vaksinesituasjonen i Evenes

nyheter

Dette skriver kommunen på sine hjemmesider fredag. For de i aldersgruppen 75–84 år har nesten alle fått tilbud om en tredje vaksinering. 80 prosent i aldersgruppen har fått tredje dosen. I aldersgruppen 65–74 år har de som kan ta dose tre fått tilbud om det. 49 prosent har fått sprøyta. Flere av personene i gruppen må vente til etter jul, fordi det skal gå fem måneder mellom dose to og dose tre.

120 personer i karantene – 53 er barn Barnehager er sterkt rammet etter at det er mistanke om at omikronvarianten har nådd Harstad. 120 personer ble onsdag satt i karantene, 53 av disse er barn.

I uke 49 har det vært drop-in vaksinering på Elvemo. Totalt ble det satt 75 vaksiner. Kommunens ledelse er svært fornøyd med at flere innbyggere som ikke tidligere har blitt vaksinert, møtte opp.

Neste uke er det satt opp timer til vaksinering onsdag 15. og torsdag 16. desember mellom kl. 09–15. Det er fortsatt mange ledige timer igjen, så oppfordrer alle som har fått SMS fra Helseboka om å sette seg opp på time så snart som mulig, skriver Evenes kommune. Det understrekes at drop-in tilbudet har plenty med vaksiner tilgjengelig.

Det sendes fortløpende ut SMS med lenke til timeinnkalling til de som er klar for vaksinering (minimum 5 md. siden dose to). Men kommunen forteller også at de opplever noe feil i systemet, slik at noen av dem som burde ha fått SMS faller ut.

– Om du fikk dose to før 17. juli og ikke har mottatt SMS kan du ta kontakt med vaksinetelefonen. Tlf. nr. 94 79 64 21. Åpen mellom 09–11 mandager, onsdager og torsdager, opplyser kommunen.