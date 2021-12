Kampen om Narvik-premieren utsatt

nyheter

Det melder Nordisk Film.

Filmen skulle ha premiere 1. juledag, og ny dato vil bli satt i dialog med de norske kinoene så snart de får vite mer om detaljene i stimuleringsordningen.

– Vi berømmer kulturministeren for å innføre stimuleringsordningen igjen, som vil være av helt avgjørende betydning når filmen skal lanseres tidlig neste år. Per nå er det likevel for mange usikkerheter, både vedrørende smittesituasjonen og stimuleringsordningens innretning, til at vi kan gjennomføre premièren som planlagt, skriver Nordisk Film.

Kinosjef Helene Hokland i Harstad kino sier at dette er triste nyheter.

– Mange i Harstad hadde ventet veldig på filmen og vi gledet oss til at den skulle komme.

Likevel har hun full forståelse for avgjørelsen til produsentene og filmbyrået. «Vi får bare smøre oss med tålmodighet», sier hun.

De som har kjøpt billett, er kontaktet for å få disse refundert.