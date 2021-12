I natt: Elgpåkjørsel ved Mølnåstunnelen

nyheter

Fredag klokka 00:23 melder politiet om at det har vært en elgpåkjørsel sør for Mølnåstunnelen, sør for Harstad.

Det er for tiden mange elgpåkjørsler i distriktet. Tirsdag ble en elg påkjørt i Sollia, og søndag måtte en elg avlives etter å ha blitt påkjørt på E10 i Tjeldsund.

- Mann i 20-årene kjørte fra elgpåkjørsel med knust frontrute Politiet melder om en elgpåkjørsel i Sollia i Harstad tirsdag ettermiddag.

Bare siste døgnet har det vært en rekke elgpåkjørsler i distriktet.

– Vi ber om at vegfarende tar hensyn til at det er mye vilt i vegen, oppfordrer politiet.