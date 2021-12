Heggen-elever forbereder seg til kjærlighetsforestiling

nyheter

Måken er et skuespill den russiske dramatikeren og novelleforfatteren Anton Tsjekhov skrev i 1895. Her viser tre av elevene et utdrag fra andre akt.

Kulturkafé med musikk- og dramalinja på Heggen Videregående skole er en to i en løsning. Publikum får først se forestillingen Måken av dramaelevene. Deretter blir det diversemusikk og kafé i regi av musikklinja. Lærer på dramalinjen, Ine Mariel Solbakken, forteller at i forbindelse med forestillingen har de fått låne gamle møbler fra et Atelier i Narvik