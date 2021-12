nyheter

Slik begrunner den pårørende nominasjonen:

på eller behov til, men som likevel klamrer seg til livet. Jeg vil gi julestjerne til de som er innlagt på DPS i Harstad. Jeg tenker generelt. Dette handler om de som venter på noe udefinerbart der ute, som klinger seg fast til at det finnes et håp også for dem, sier den pårørende.