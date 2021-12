Avlyser førpremieren på Kampen om Narvik

nyheter

Vi har dessverre måtte avlyse førpremieren på Kampen om Narvik 12. desember. Vi fikk beskjed fra produsentene i dag. I pressemeldingen fra dem står det:

– På grunn av økende smittetrykk og usikkerhet knyttet til Omikron har vi med tungt hjerte besluttet å avlyse samtlige førpremierer på Kampen om Narvik. Dette gjelder også den planlagte verdenspremieren i Narvik førstkommende lørdag og festpremieren i Oslo 17. desember, skriver produsentene i en pressemelding.

Produsentene avventer et svar fra regjeringen og Kulturdepartementet angående en stimuleringsordning for kulturlivet, som er strengt nødvendig for filmens lansering. Derfor har de ennå ikke fattet en avgjørelse om den ordinære norgespremieren 25. desember.

– Vi har jobbet utrettelig de siste ukene for å finne en løsning, og det er med tungt hjerte at vi må konstatere at filmens fremtid igjen er usikker. Vi jobber målrettet mot myndighetene for å få på plass en løsning slik at vi kan få vise denne sterke underkommuniserte historien til flest mulig, så snart som mulig.

– Vi er i prosess med å refundere billettene nå, og har nettopp kontaktet de som har kjøpt billetter til forestillingen, sier kinosjef Helene Hokland i Harstad kino.