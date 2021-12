120 personer i karantene – 53 er barn

nyheter

Onsdag formiddag innkalte Harstad kommune til pressebrifing. Der kom det fram at det er mistanke om to tilfeller av omikronvarianten i Holtet barnehage. Tre av fem avdelinger ble stengt, og i alt 100 personer er satt i karantene. 45 av disse er barn.

Ved lunsjtider onsdag kom det i tillegg melding om at en person tilknyttet Byggeklossen barnehage har fått bekreftet koronasmitte. Enhetsleder Margareth Hansen i Byggeklossen barnehage opplyser at også her er det mistanke om at tilfellet kan være omikronvarianten.