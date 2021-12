nyheter

Han foreslo blant annet kommunen å redusere eiendomsskatten for å kompensere for de høye strømprisene.

– I den siste tiden har strømprisene vært svært høye. Strøm er en del av vår grunnleggende infrastruktur, og er like viktig i hverdagen som vann og avløp. Disse tjenestene har til felles at det offentlig eier og har ansvar for disse i Norge. Vann og avløp finansieres etter selvkostprinsippet, noe som vil si at innbyggerne betaler for hva det faktisk koster å levere tjenestene. Dette er ikke tilfellet med strøm, sa Eilertsen fra talerstolen.